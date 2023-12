Sperrung für Stadtwald Augsburg und Gögginger Stadtwald aufgehoben

Nach den schweren Schneefällen warnte die Stadt am Wochenende vor Lebensgefahr in den Wäldern. Das Verbot ist aufgehoben - doch die Empfehlung bleibt bestehen.

Das Betretungsverbot für den Augsburger Stadtwald und das Gögginger Wäldchen ist seit Montag um 12 Uhr abgelaufen. Trotzdem empfiehlt die Stadt, die Bereiche aus Sicherheitsgründen weiter zu meiden. Darüber hinaus wird vor herabfallenden Ästen in Parks und Grünanlagen gewarnt. Wegen "Astbruchgefahr" solle man sich am Montag und in den nächsten Tagen nicht im Bereich von Bäumen aufhalten.

Schnee in Augsburg: Stadt rät weiterhin vom Betreten der Wälder ab

Die Sperrung umfasste nach Angaben der Stadt am Wochenende die Wege und damit alle Verkehrsflächen. Ausgenommen hiervon waren das Wohngebiet in Siebenbrunn mit der Zufahrt über Ellensindstrasse zu den Gebäuden in Siebenbrunner Strasse, Ochsenbachweg und Hugenottenweg. Ebenfalls betroffen war der Gögginger Stadtwald rechts der Wertach im Bereich Gögginger Luftbad bis B17, sowie links der Wertach im Bereich des Wasenmeisterweges zwischen Radegundisbach bis zur Kleingartenanlage Wasenmeisterweg.

Während die Sperrung für die Wälder aufgehoben wurde, bleiben Stadtmarkt und Hallenbäder gesperrt. Ob die am Montag geschlossenen Schulen am Dienstag wieder öffnen, wird kurzfristig entschieden. (AZ)

