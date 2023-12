Augsburg

13:20 Uhr

Augsburger Zoo gibt zwei Paviane an Forschungseinrichtung ab

Plus Der Zoo Augsburg hat zwei Affen an das Deutsche Primatenzentrum in Göttingen übermittelt. Deutliche Kritik kommt von der Vereinigung "Ärzte gegen Tierversuche".

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Der Augsburger Zoo hat zwei Paviane abgegeben. Das fällt bei der Menge der Affen im Tierpark am Siebentischwald nicht auf. Zudem werden immer wieder Tiere an andere Zoos übermittelt. Die Art der Abgabe hingegen ist neu. Die beiden Männchen kamen in das Deutsche Primatenzentrum in Göttingen, in dem im Rahmen der Forschung auch Tierversuche unternommen werden. Tierschützer üben Kritik.

Der Augsburger Zoo sei das erste Mal von einer solchen Einrichtung angefragt worden, berichtet Zoo-Chefin Barbara Jantschke auf Nachfrage unserer Redaktion. Man habe mit dem Primatenzentrum vorab geklärt, was man dort mit den beiden Affen aus Augsburg vorhabe. Dem Zoo sei bestätigt worden, dass die beiden 13 und 15 Jahre alten Tiere nicht für Versuche, sondern für das Zeugen von Nachkommen vorgesehen seien.

