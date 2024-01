TV Augsburg macht nächsten Schritt zur Meisterschaft

In der 2. Regionalliga bezwingen die Basketballer den bisherigen Tabellenzweiten Wolnzach deutlich. Das Thema Aufstieg wird für Trainer Markus Mosig und sein Team immer präsenter.

Mit Spitzenspielen ist das in dieser Saison der 2. Regionalliga Mitte so eine Sache. Die Zweitplatzierten wechseln regelmäßig, zwischen Platz zwei und fünf herrscht viel Fluktuation, während die Basketballer des TV Augsburg von Beginn an ganz oben thronen. Daran wird sich in den verbliebenen sechs Ligaspielen nichts ändern, denn von der Dominanz, die den Saisonverlauf bislang prägte, wird die Mannschaft von Trainer Markus Mosig nichts einbüßen. Makellos ist die Bilanz, acht Siege in acht Spielen haben die Augsburger geholt. Jüngst siegten sie beim TSV Wolnzach mit 83:65 (31:28) und unterstrichen ihre Ausnahmestellung.

Die erste Hälfte verlief ausgeglichen, beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. Wobei Mosig diesen engen Spielverlauf mehr mit eigener Schludrigkeit denn der Stärke des Gegners begründet. "Wir haben Wolnzach leichte Würfe ermöglicht, die die Spieler aber auch gut getroffen haben", betont der 30-Jährige. Zwischenzeitlich zog der Gastgeber auf sechs Punkte davon, ehe sich die Augsburger auf ihre individuellen Stärken besannen. Wiederholt fanden die TVA-Spieler passende Lösungen, allen voran Matthias Ottlik spielte sich in dieser Phase in den Vordergrund. Mit einem knappen Vorsprung der Gäste wechselten die Teams in der Pause die Seiten.

Trainer Mosig spricht später von einem "wilden Spiel"

Wirklich zufrieden sein konnte TVA-Trainer Mosig in den Minuten danach nicht, er spricht im Nachgang von einem "wilden Spiel". Augsburg lag gar mit neun Punkten zurück, kämpfte sich bis zum Ende des dritten Viertels aber auf ein Unentschieden heran (55:55). Gerade Stjepan Topalovic, der mit 29 Punkten Topscorer des TVA werden sollte, und Nino Tomic hielten die Partie offen. Dass die Begegnung letztlich so deutlich zugunsten der Augsburger endete, erklärte er sich durch den beeindruckenden Schlussspurt, den die Mosig-Mannschaft hinlegte. "Im letzten Viertel konnten wir dann entscheidend wegziehen", so der Trainer. Wichtig dabei: erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe. Mosig fand nach dem Erfolg lobende Worte für den Gegner, mit dem die Augsburger einen freundschaftlichen Umgang pflegen. "Letztlich war das Ergebnis höher, als es das Spiel hergab. Für uns war es mal wieder gut, dass wir ein hartes, enges Match hatten. Das erwartet uns in den nächsten Partien auch."

Nach einem spielfreien Wochenende empfängt der TVA den Post SV Nürnberg (Samstag, 27. Januar, 20 Uhr), eine Woche später fährt er zum Auswärtsspiel gegen die Baunach Young Pikes, aktuell Tabellenzweiter. Nach diesen Spielen könnte der Meistertitel rechnerisch bereits feststehen. Mehr denn je werden sich die Augsburger danach also die Frage stellen, wie sie mit ihrem anhaltenden Erfolg umgehen wollen. Und ob ein Aufstieg für sie überhaupt infrage kommt. Sollten die Augsburger sich die Meisterschaft sichern, wären sie nicht automatisch aufgestiegen. In einem Dreierturnier mit den Meistern der anderen Staffeln werden die zwei Aufrücker ermittelt.

Grundhaltung: TV Augsburg will "beste Hobbymannschaft in der Region" sein

Bereits vor der Weihnachtspause hatte Mosig klargestellt, dass man an der auferlegten Philosophie festhalten wolle. "An unserer Grundhaltung, die beste Hobbymannschaft in der Region zu sein, ändert sich nichts." Wirtschaftliche Faktoren wären zu beachten, die Ausgaben würden in der 1. Regionalliga auf jeden Fall steigen. Allein die Schiedsrichterkosten sind höher. Ferner wären organisatorische Dinge zu klären, wie etwa die Spielstätte, das Produzieren von Videoaufnahmen oder das Scouting. Anfang Februar, nach den von Mosig ausgerufenen "Wochen der Wahrheit", werde man mit allen Spielern sprechen, kündigt der Coach an.

