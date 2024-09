Zwerchgasse und Unterer Graben: Neue Baustellen führen zu Einschränkungen

Mit dem Schulanfang gibt es in Augsburg einige neue Baustellen, die Einschränkungen für den Verkehr mit sich bringen. Bereits seit Montag wird laut dem städtischen Mobilitäts- und Tiefbauamt in der Zwerchgasse und der Kirchgasse eine Fernwärmeleitung verlegt. Hierfür muss die gesamte Zwerchgasse sowie die Kirchgasse von der Einmündung zur Spitalgasse bis zur Zwerchgasse gesperrt werden. Anwohner können jederzeit ihre Grundstücke erreichen. Dauern soll die Maßnahme bis Ende des Jahres.

Nicht neu verlegt, aber saniert wird eine Fernwärmeleitung am Alten Postweg. Begonnen hat die Maßnahme ebenfalls am Montag und soll Anfang Oktober abgeschlossen werden. Auf Höhe der Feuerwache Süd ist in diesem Zeitraum die Fahrbahn eingeengt. Der Straßenverkehr wird in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeigeführt, ebenso ist auch für Fuß- und Radverkehr eine sichere Vorbeiführung gewährleistet. Bis Mitte September finden am Unteren Graben, auf Höhe der Hausnummern vier bis zwölf, Bauarbeiten auf dem Gehweg und dem Fahrradstreifen statt. Hierfür muss auch die Fahrbahn eingeengt und die Ein- und Ausfahrt der Henisiusstraße zeitweise gesperrt werden. Der Radverkehr wird über die Fahrbahn geleitet, Fußgänger können die Stelle auf dem verschmälerten Gehweg passieren. (jhoo)