Zauberer „Hardy“ verabschiedet sich von der Bühne

Der Zauber ist vorbei. Nach fast 60 Jahren ist für den Augsburger Zauberkünstler Hardy nun Schluss, am Montag gab er seine letzte Vorstellung. Bekannt wurde Hardy, der mit bürgerlichem Namen Erhard Smutny heißt, vor allem durch seine Zauberkästen, welche ab den 1970er Jahren beim Ravensburger Spieleverlag erschienen. Bei seinen zahllosen Auftritten in Schulen habe er im Laufe seiner Karriere knapp 1,2 Millionen Kinder verzaubert, sagt er. Mittlerweile wohnt der 75-Jährige seit sieben Jahren in der Augsburger Fuggerei. Sein letzter Auftritt in der Wittelsbacher Grundschule, sagt er, sei noch einmal besonders schön gewesen.

