Das Häuschen am Osramsteg bietet etwas Einzigartiges in Augsburg

800.000 Euro haben die Stadtwerke in dieses Häuschen am Osramsteg investiert.

Plus Die Stadtwerke Augsburg investierten 800.000 Euro in den Neubau. Das Bauwerk dient der Energieversorgung. Es schafft eine neue Verbindung zwischen beiden Uferseiten.

Von Michael Hörmann

Autofahrern bleibt das Häuschen komplett verborgen. Sie sehen es nicht. Wer zu Fuß oder mit dem Rad am Lech unterwegs ist, nimmt das Bauwerk wahr. Der Neubau steht leicht versetzt am Osramsteg. Es ist die Seite des ehemaligen Osram-Werks. Am anderen Ufer ist Lechhausen. Das Geheimnis des Häuschens hat damit zu tun. Es gibt einen unmittelbaren Bezug zwischen beiden Uferseiten. Die Stadtwerke Augsburg, die das Bauwerk errichtet haben, klären auf. Jürgen Fergg, Sprecher des Energieversorgers, sagt, dass es sich "um etwas Einmaliges im Stadtgebiet handelt".

Das „Biogas-Häuschen“ ist als Gasdruckregelanlage konzipiert. Die Anlage regelt – wie alle anderen auch – Gas vom hohen Druck in niedrigere Druckstufen herunter. Das Gas wird für den Endverbraucher bereitgestellt. In Betrieb gegangen ist die Anlage im Spätherbst 2022. Neu sind mittlerweile die blau gehaltenen Werbebanner an der Außenfront. 800.000 Euro haben die Stadtwerke investiert. Inbegriffen sind Leitungen für die Anbindung, Außenanlagen und die hochkomplexe Regeltechnik.

