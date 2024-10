Am Steuer unter Cannabis-Einfluss: Polizei erwischt Autofahrer

Die Polizei hielt am Donnerstag einen 27-Jährigen in der Neuburger Straße (Lechhausen) an. Offenbar hatte er bei der Verkehrskontrolle ein laut Polizei „drogentypisches Verhalten“ an den Tag gelegt. Gegen 18.30 Uhr war er der Polizeistreife aufgefallen, ein so genannter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Die Polizei durchsuchte den Mann und fand dabei eine geringe Menge Cannabis. Die Streifenbeamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme, weiterfahren durfte der Mann nicht. Da er laut Polizei nicht aus Deutschland kam, musste er eine Sicherheitsleistung von 500 Euro hinterlegen. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. (AZ, nip)

Nicole Prestle