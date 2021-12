Brand in Augsburg

14:41 Uhr

Haus in Pfersee brennt: Nachbarn retten Bewohner mit Leiter

In einem Wohngebiet im Augsburger Stadtteil Pfersee ist es am Montagmittag zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte gekommen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

In der Otto-Nicolai-Straße in Augsburg-Pfersee läuft zur Zeit ein größerer Einsatz der Feuerwehr. Ersten Angaben zufolge kam es in einem Doppelhaus gegen 13.15 Uhr zu einer Explosion oder einer Verpuffung, woraufhin es im Dachgeschoss des Wohnanwesens zu einem Brand kam. Offenbar retteten Nachbarn einen der Bewohner mit einer Leiter aus dem Haus. Eine Frau wurde verletzt, offenbar aber nicht schwer. 11 Bilder Feuerwehreinsatz in Augsburg: Brand in einem Wohnhaus in Pfersee Foto: Silvio Wyszengrad Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot beim Brandort, sechs mit Atemschutzmasken ausgestattete Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen vom Inneren des Gebäudes aus. Auch der Rettungsdienst ist mit einem Großaufgebot vor Ort. (jaka)

