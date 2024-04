Nach Brandserie: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Brandstiftung

Eine 43-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, weil sie in mehreren Augsburger Geschäften gezündelt haben soll. Warum die Justiz derzeit von einem Tatversuch ausgeht.

Nach der Brandserie am Freitagmittag in Geschäften in der Augsburger Innenstadt laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft weiter. Die 43-jährige mutmaßliche Täterin sitzt seit dem Wochenende wegen des Vorwurfs der versuchten Brandstiftung in mehreren Fällen sowie Sachbeschädigung in Untersuchungshaft. Die Tatverdächtige soll am Freitag in fünf Geschäften in der Bürgermeister-Fischer-Straße und der Bahnhofstraße mehrere kleine Brände gelegt haben.

11 Bilder Brandstiftung in Augsburger Geschäften: Bilder der Einsatzorte Foto: Silvio Wyszengrad, Bruder Media, Max Kramer, Ina Marks

Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Andreas Dobler, auf Anfrage mitteilte, wird aktuell nur wegen des Versuchs der Brandstiftung ermittelt, weil sich die kleinen Feuer nicht auf die Gebäude beziehungsweise auf die Geschäfte ausgedehnt hätten. Bei einer Brandstiftung hätte hingegen das Feuer auf das Gebäude oder das Geschäft übergreifen müssen.

Das sei nach aktuellen Erkenntnissen aber nicht geschehen. Dobler betont jedoch, dass es sich dabei um eine Momentaufnahme handle. "Sollte sich im Laufe der Ermittlungen herausstellen, dass beispielsweise eine Türe angekokelt wurde, könnte es auch in Richtung Brandstiftung gehen." Offenbar waren nur Warenauslagen betroffen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Zum Motiv der Tatverdächtigen, die laut Zeugenaussagen bei ihrer Festnahme vor dem C&A-Gebäude in der Bürgermeister-Fischer-Straße einen "abwesenden Eindruck" gemacht hatte, könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen, so Dobler. (klijo)