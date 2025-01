Das gibt es im Winter im Botanischen Garten in Augsburg zu erleben

Der Botanische Garten in Augsburg kennt keinen Stillstand – auch nicht in der kalten Jahreszeit, wo vor allem an sonnigen Tagen eine besondere Winterstimmung herrscht. Zwar ist in den Außenbereichen noch die „stade Zeit“ angesagt. Doch wer aufmerksam durch den Garten schlendert, kann schon den ein oder anderen Frühlingsboten entdecken, der vorsichtig erste grüne Spitzen aus dem Boden reckt. Auch die Mitarbeiter im Botanischen Garten haben einiges zu tun: In Bereichen, die umgestaltet werden sollen, werden einzelne Bäume gefällt, wofür sich die kalte Winterszeit bestens eignet. Auch überalterte Gehölze, deren Sturm- und Standfestigkeit nicht mehr gewährleistet ist, werden entfernt. Und: Der Veranstaltungskalender blüht auf. Von der Saatgutbörse bis zu Literarischen Spaziergängen ist etwas los rund um Flora und Fauna.

Am Samstag, 15. Februar, findet von 11 bis 14:30 Uhr im S-Forum (Erdgeschoss) der Stadtbücherei eine Saatgutbörse des Botanischen Gartens in Kooperation mit dem Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen statt. Verschiedene Akteure bieten Informationen rund um naturnahes Gärtnern, Streuobst und samenfestes Saatgut an. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Saatgut zu tauschen oder gegen eine Spende zu erwerben. Wer selbst kein eigenes Saatgut produziert, kann gegen eine Spende interessante Samen erhalten. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Neue Ausstellung in der „Pflanzenwelt unter Glas“ im Botanischen Garten

Von Samstag, 15. Februar, bis Sonntag, 6. April, ist in der „Pflanzenwelt unter Glas“ im Botanischen Garten, täglich zu den üblichen Öffnungszeiten, die Ausstellung „Aus den Tropen auf den Tisch“ zu sehen. Dort werden einige der bekanntesten tropischen Nutzpflanzen, die in der „Pflanzenwelt unter Glas“ gedeihen, wirkungsvoll präsentiert und vorgestellt. Am Freitag, 21. Februar können Besucher die tropischen Pflanzen in der Ausstellung von 14.30 bis 15.30 Uhr bei der Führung „Woher kommen Schokolade & Co?“ mit anschließender kleiner Verkostung näher kennenlernen. Für eine Teilnahme ist eine Anmeldung bis Montag, 17. Februar, unter 0821 324-6038 oder an der Kasse des Botanischen Gartens erforderlich. Außerdem ist eine eigene Kaffeetasse mitzubringen.

Am Samstag, 22. Februar, starten die Literarischen Spaziergänge im Botanischen Garten mit ihrer ersten Veranstaltung. Da Gärtner gerne reisen, um sich Inspirationen zu holen, beginnt die literarische Gartenreise in England mit dem eher unauffälligen Schneeglöckchen. Unter dem Motto „Let‘s go snowdropping“ entführt Martina Großhauser Besucher von 14.30 bis 16 Uhr auf einen besonderen Gartenspaziergang. Treffpunkt ist am Brunnen am Eingang, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (AZ)