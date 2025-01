Die beliebtesten Babynamen: So nannten die Augsburger ihre Neugeborenen 2024

Mehr Spannung als die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga bietet Jahr für Jahr die Veröffentlichung der Rangliste der beliebtesten Babynamen in Augsburg. Wird am Ende wieder Noah das Rennen machen? Oder enteilt ihm Theo diesmal doch? Kann Emma dieses Jahr von Sophia geschlagen werden? In Augsburg hält die Rangliste auch 2024 einiges an Bewegung in der Spitze bereit.

Insgesamt beurkundete das Augsburger Standesamt vergangenes Jahr 6137 Geburten, etwas weniger als noch im vorherigen Jahr. 2023 waren es insgesamt 6.194 Geburten. Trotz des leichten Geburtenrückgangs gab es einigen Wechsel bei den beliebtesten Namen, auch gänzlich neue waren dabei.

Beliebteste Babynamen in Augsburg: Neue Spitzenreiter bei Mädchen und Jungen

Bei den Mädchen kletterte Emilia zwei Tabellenplätze nach oben und verdrängte Emma, die Spitzenreiterin des vergangenen Jahres, von Platz 1 - gefolgt von Mia, Anna, Sophia und Leonie. Für Emma reichte es also nicht einmal mehr für die Top Fünf. Auch Lena, 2023 noch an fünfter Stelle, rutschte ab. Bei den beliebtesten Vornamen der Jungen war der Wechsel noch deutlicher. Konnte 2023 noch Leon den ersten Platz belegen, so wurde er 2024 durch Noah von der Spitze verdrängt. Gefolgt wird dieser von Elias, Leon, Felix und Lukas. Mit Spitzenreiter Noah, Felix und Lukas sind gleich drei Newcomer unter den fünf beliebtesten Jungennamen. Die Augsburger liegen übrigens auf einer Linie mit den bundesweiten Ranglisten. Auch dort waren Emilia und Noah 2024 die beliebtesten Namen.

Betrachtet man die Vergabe von Doppelnamen ergibt sich bei den Mädchennamen nochmals eine andere Rangfolge. Unabhängig davon, an welcher Position der Name vergeben wurde, verliert Emilia die Tabellenspitze. Für weibliche Doppelnamen waren Maria, Marie und Sophie die beliebtesten drei Namen. Emilia und Mia, bei den ersten Vornamen noch sehr beliebt, belegten immerhin Platz vier und fünf. Bei den Jungen blieb die Reihenfolge auch bei Doppelnamen gleich.

Die beliebtesten Babynamen 2024 in Augsburg:

Mädchen

Emilia Mia Anna Sophia Leonie

Jungen

Noah Elias Leon Felix Lukas