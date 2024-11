Die Bühnenfreunde Augsburg spielen "Halleluja beinand"

„Halleluja beinand“ heißt das neue Stück der Bühnenfreunde Augsburg. Nach zwei Monaten Planen, Organisieren und Proben konnte das Ensemble am Wochenende Premiere feiern. Und eine besondere Schauspielerin gibt sich in diesem Jahr auch noch die Ehre.

Die Wahl für das diesjährige Stück fiel auf „Halleluja beinand“, ein Volkstheaterstück von Ulla Kling. „Wir haben seit 30 Jahren kein Weihnachtsstück gespielt und wollten auch wieder etwas Moderneres“, erklärt Regisseur Johannes Schmitz. Das Stück sei bereits für letztes Jahr geplant gewesen, doch musste dann krankheitsbedingt abgesagt werden.

Auch in diesem Jahr gab es Schwierigkeiten, die Rolle der kessen Oma Apollonia zu besetzen, doch dann kam von unerwarteter Stelle Unterstützung. Ulla Kling, die nicht nur Autorin des Stücks, sondern seit über 50 Jahren auch selbst leidenschaftliche Theaterschauspielerin ist, erklärte sich noch einmal bereit, die Bühne zu betreten. Für die Truppe mache das die Aufführungen zu einer ganz besonderen Erfahrung, so der Vorstandvorsitzende Markus Dirr, welcher in der Rolle des Vaters Hubert Pritzl auf der Bühne zu sehen ist. Auch beim Publikum ist Ulla Kling als Apollonia ein absoluter Liebling und erntet lautes Gelächter und starken Applaus. „Insgesamt sind drei Aufführungen geplant. Die nächsten beiden finden am kommenden Wochenende statt. Alle Vorstellungen sind bereits ausverkauft“, freut sich Johannes Schmitz.

Neben Autorin Ulla Kling steht auch ihre Enkelin Ricarda Wetzstein auf der Bühne

Nicht nur bei den Protagonisten im Stück wird Familie großgeschrieben, neben Ulla Kling steht nämlich auch ihre Enkelin Ricarda Wetzstein in der Rolle der Doris Pritzl im Stück auf der Bühne, was gut zum familiären Ton des humorvollen Weihnachtsstücks passt. Neben den personellen Besonderheiten gab es vor Beginn des Theaterstücks außerdem noch ein Tanzprogramm der Kindershowtanzgruppe „Kids Maniacs“ aus Gersthofen. „Weil ja nun mit der Vorweihnachtszeit auch die Faschingszeit beginnt, stimmen wir mit den Kids Maniacs schon einmal darauf ein“, erklärt Markus Dirr. In schillernden Pailletten und Sommerkleidung setzten die jungen Tänzerinnen und Tänzer mit ihren sportlichen Tanzeinlagen einen Kontrast zu der weihnachtlichen Stimmung des anschließenden Theaterstücks.

Auch im kommenden Jahr soll es wieder ein Stück der Bühnenfreunde geben, doch dem Verein fehlt es leider immer wieder an Neuzugängen. „Wir sind offen für alle Neulinge, die es mal mit dem Theaterspielen versuchen möchten“, betont Johannes Schmitz.

Am 16. und 17. November finden die nächsten Aufführungen von „Halleluja beinand“ im Haus Augustinus statt. Tickets sind für beide Termine bereits ausverkauft.