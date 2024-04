"Die Höhle der Löwen": Augsburger Start-up will Trinkgeld digital machen

Joachim Sedlmeir will das Trinkgeldgeben vereinfachen. Seine Anwendung ist bereits auf dem Markt. In der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" sucht er Investoren.

120.000 Euro braucht der Augsburger Gründer Joachim Sedlmeir, um seine Geschäftsidee von einem digitalen Trinkgeld- und Spendenmanagement via QR-Code weiterzuentwickeln. In der 15. Staffel der bekannten TV-Show " Die Höhle der Löwen" bei Vox will er deshalb am Montag (15. April, 20.15 Uhr) Investoren wie Handelsprofi Ralf Dümmel, Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer, Konzernchef Nils Glagau, Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler, Meinungsmacherin Tijen Onaran und Foodexperte Tillman Schulz überzeugen, ihn und sein Augsburger Start-up YoYo.TIPS zu unterstützen. Dafür bietet er 15 Prozent seiner Firmenanteile.

Bereits im Frühjahr 2023 stand Sedlmeir in Köln vor den Investoren und TV-Kameras, um sein Produkt vorzustellen. "Ich hatte mich gar nicht aktiv beworben, sondern die Produktionsfirma kam auf mich zu", erzählt der 44-Jährige. Nachdem er seine Bewerbungsunterlagen eingereicht hatte, blieb für die Vorbereitung des Pitches nicht viel Zeit, aber er habe die Chance auf jeden Fall nutzen wollen. Ob er erfolgreich war, dürfe er noch nicht verraten, sagt er. Davon müssten sich die Zuschauer am Montag selbst überzeugen. Angetreten ist Sedlmeir bei "Die Höhle der Löwen" mit einer Idee, die aus der Praxis stammt.

Ein Augsburger Start-up will das Geben von Trinkgeldern vereinfachen

Um die Leistungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gastronomie, Hotellerie oder im Taxi, wertzuschätzen, geben Menschen Trinkgeld. Immer häufiger werde dies auf die Rechnung aufgeschlagen und alles zusammen per Karte oder dem Smartphone bezahlt. Dies bringe einige Schwierigkeiten - für die Menschen, die bedacht werden, aber auch deren Arbeitgeber. „Die Unternehmen sehen das nicht gerne, weil die Trinkgelder den Umsatz erhöhen und sich das steuerlich negativ auswirkt. Zweitens steht am Tagesende die Herausforderung, wer das Trinkgeld wie verteilt“, erklärt Sedlmeir. Im ungünstigsten Fall sei das Servicepersonal der Leidtragende, da am Ende kein Trinkgeld ausgegeben wird. Dieses sei jedoch essenziell, da es Teil des Gehaltes sei. Mit seinem Start-up YoYo.TIPS will er daran etwas ändern. Hier können Gäste ihr Trinkgeld oder auch Spenden digital über die zugehörige Plattform direkt an das Servicepersonal oder eine bestimmte Institution geben.

Das ist "Die Höhle der Löwen" 1 / 5 Zurück Vorwärts Ursprünge Die „Höhle der Löwen“ läuft seit August 2014 immer dienstags auf dem Fernsehsender Vox. Vorbild ist die britische Realityshow „Dragons’ Den“, zu deutsch: Höhle der Drachen. Ursprünglich stammt das Konzept für die Sendung aus Japan, wo die Juroren als „Tiger“ bezeichnet werden. Die rund 25 internationalen Ableger orientieren sich allerdings an der britischen Show. Die Rechte an dem Konzept gehören der US-Tochter des japanischen Sony-Konzerns, Sony Pictures Entertainment.

Gründer In den ersten drei Staffeln haben insgesamt 190 Unternehmer ihre Geschäftsidee in der Sendung präsentiert, unter anderem ein Hersteller von Premium-Socken, ein Spielzeug-Versandhändler oder auch ein Delikatessen-Start-up.

Deals und Investitionen Insgesamt kamen in den ersten drei Staffeln 72 Deals zustande, die „Löwen“ investierten über elf Millionen Euro. Vox war in der Vergangenheit öfter kritisiert worden, weil nicht alle Geschäftsabschlüsse aus der Sendung wirklich zustande kamen. Nach Recherchen des Internet-Portals Gründerszene waren in den ersten beiden Staffeln 26 von 35 Deals gescheitert, in der dritten Staffel sollen es deutlich weniger gewesen sein. Der Sender wollte sich auf Anfrage nicht zu den Zahlen äußern, „da es sich um Geschäftsbeziehungen zwischen den Investoren und den Gründern handelt“. Ein Sprecher erläuterte, es könne immer wieder dazu kommen, dass eine der beiden Seiten abspringt, da erst nach dem Dreh die vertraglichen Details festgelegt würden.

Quoten Die Einschaltquoten haben sich langsam, aber stetig gesteigert. Die allererste Folge schauten sich 1,8 Millionen Menschen an, zum Ende der ersten Staffel waren es 1,9 Millionen. In der zweiten Staffel schalteten bis zu 2,3 Millionen Zuschauer ein, in der dritten Staffel bis zu 3,3 Millionen Menschen.

Jury Teleshopping-Unternehmerin Judith Williams und Internet-Pionier Frank Thelen sind von Anfang an als Investoren dabei. In der dritten Staffel kamen Carsten Maschmeyer, Gründer des Finanzdienstleisters AWD, und Handels-Experte Ralf Dümmel dazu. In der neuen Staffel ersetzt Dagmar Wöhrl den Gutschein-Unternehmer Jochen Schweizer. Die Nürnbergerin Wöhrl saß lange für die CSU im Bundestag und führt mit ihrem Mann Hans Rudolf Wöhrl und Sohn Marcus Wöhrl eine Investitionsfirma. Weitere ehemalige Juroren waren Vural Öger, Gründer von Öger Tours, und Unternehmerin Lencke Steiner.

"Hierfür braucht der Kunde keine App, sondern er scannt einfach den QR-Code der jeweiligen Servicekraft oder Organisation und wird direkt zu der Website „yoyo.tips” weitergeleitet. Dort kann er die Höhe des Trinkgeldes oder der Spende individuell festlegen." Das Trinkgeld gehe dann direkt an den registrierten Mitarbeiter oder die Einrichtung, für die gespendet werden soll und bleibt für Arbeitgeber steuerfrei. Das Angebot ist bereits im Einsatz. Unter anderem im Klostergasthof Kloster Holzen. Mit einem weiteren Invest könnte das Start-up seine Idee und den Vertrieb weiter entwickeln.

"Die Höhle der Löwen": Wirecard-Skandal bremste Start-up aus Augsburg

Joachim Sedlmeir ist studierter Informatiker und mit Start-up-Gründungen vertraut. Mit „stampay-GO“ hat er bereits eine Idee für eine kontaktlose Zahlungsplattform entwickelt, die über individuelle QR-Codes funktioniert. Nachdem der Zahlungsabwickler Wirecard das Produkt laut Sedlmeir weltweit vermarkten wollte, wurde der Skandal um Wirecard publik. Er musste seine Firma abwickeln, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen und kaufte alle Assets der selbst entwickelten QR-Code-Zahlplattform aus der alten Firma im Nachgang auf, erzählt Sedlmeir. „So schnell gebe ich nicht auf“, zeigt sich der 44-Jährige kämpferisch. Jetzt will er mit YoYo.TIPS neu durchstarten. Ob er die Löwen, wie zuletzt die Augsburgerin Milana Marks, von sich überzeugen kann?