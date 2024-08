Die Wasserwacht hat vom Boot aus die Badegäste am Kuhsee im Blick

Wer am Kuhsee oder am Spickel-Kanal am Damaschkeplatz zum Baden geht, kann sich auf die Ehrenamtlichen der Wasserwacht verlassen. Samstags, sonntags und an Feiertagen besetzen sie mit mindestens je fünf Ehrenamtlichen die Wasserwachtstationen und behalten die Schwimmer im Auge.

Auf dem Kuhsee sind die Männer und Frauen mit dem Motorrettungsboot „Josef Linder“ unterwegs – das Boot ist nach dem Wasserwachtbegründer Linder benannt. Lukas Kasinger und Michael Messtorff schauen auch nach dem einen oder anderen Angler, der seine Angelrute mit Haken zu weit Richtung Schwimmer auswirft.

Die Bootsausbildung der Wasserwacht dauert drei Monate in Theorie und Praxis. Grundlage sind Sanitätskurs und Wasserretterschein. Gut 20 aktive Jugendliche trainieren derzeit bei der Wasserwacht Kuhsee/Spickel. Wer sich dafür interessiert, sollte mindestens acht Jahre alt sein und schwimmen können.