Der Augsburger Christkindlesmarkt 2023 hält Neuerungen bereit

Ihrem Beitrag muss ich sehr energisch widersprechen. Zum einen sollte es wohl jedem vernünftigen Menschen klar sein, dass eine Innenstadt keine Oase der Ruhe ist, sondern naturgemäß mit einer höheren Lärmkulisse leben muss als die Bewohner eines kleinen Dorfes auf dem Land. Ich war 28 Jahre Beschicker des Augsburger Christkindlesmarktes, viele Jahre davon auch im Vorstand des Berufsverbandes, daher muss ich Ihren Ausführungen betreff des Abfalls auch hier widersprechen. Während des Christkindlesmarktes werden auf Kosten der Marktbeschicker zusätzliche Tonnen aufgestellt, welche täglich geleert werden. Wenn einzelne Besucher ihren Abfall nicht in eine der zahlreichen Tonnen entsorgen, sondern ihn einfach auf die Straße werfen, dann können Sie das schwerlich den Fieranten anlasten! Zudem ist die städtische Straßenreinigung ganztägig auf dem Gelände zwischen Rathaus und Königsplatz unterwegs, um solche Ferkeleien zu beseitigen.



Die Markthändler unternehmen im Vorfeld sehr viel, um den Besuchern ein schönes Erlebnis in angenehmer Atmosphäre zu ermöglichen. Nicht umsonst haben während Corona sehr viele Menschen den Markt schmerzlich vermisst. Der Christkindlesmarkt ist eine Bereicherung für das Stadtleben, Sie dürfen sicher sein, dass von Seiten der Markthändler alles getan wird, die Belastungen für Innenstadtbewohner so gering wie möglich zu halten. Am Ende jeden Marktes wird auch kein Abfall hinterlassen, selbst am heiligen Abend wird mittags nach Marktende der Abfall von einem beauftragten Unternehmen eingesammelt und abtransportiert. Auch beim Abbau der Stände am 27. Dezember ist das der Fall.



Last but not least: Jeder Markthändler macht den Job ja nicht aus Spass an der Freud, sondern will auch seinen Lebensunterhalt damit sichern. Wer kein ordentliches Angebot hat, der wird sich auch schwer tun, den Geldbeutel zu füllen. Angebot und Nachfrage sind aber am Christkindlesmarkt durchaus ausgewogen.

