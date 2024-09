Sieben Adressen für schöne Dirndl in Augsburg

Es gehört zu Bayern wie Brezn und Bier, es sieht nicht nur zu Oktoberfest oder Plärrer gut aus, es schmeichelt einfach jeder Figur: das Dirndl. Egal, ob Secondhand oder maßgeschneidert, traditionell oder trendbewusst: Sieben Adressen, wo es in Augsburg schöne Dirndl für jeden Anlass und Geldbeutel zu kaufen gibt, haben wir hier gesammelt.

1. Der Klassiker: Moser Trachten und Moser Trachtenwelt

Die Firma Moser gehört zu den größten Dirndlausstattern in Bayern. Im Sortiment sind rund 40 verschiedene Marken. Die Kleider bewegen sich im mittleren Preisrahmen: Für durchschnittlich zwischen 200 Euro und 350 Euro pro Dirndl wird man fündig, die Blusen liegen zwischen 40 Euro und 80 Euro. 38 Moser-Filialen gibt es in ganz Bayern – zwei davon liegen in direkter Nachbarschaft in Lechhausen und lassen sich beim Dirndl-Shopping bequem nacheinander ansteuern.

Moser Trachtenwelt

Adresse: Meraner Straße 40, 86165 Augsburg-Lechhausen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 9.30 Uhr bis 19 Uhr

Website: www.trachten.de

Budget: durchschnittlich

Moser Trachten

Adresse: Meraner Straße 24, 86165 Augsburg-Lechhausen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 9.30 Uhr bis 19 Uhr

Website: www.trachten.de

Budget: durchschnittlich

2. Das Familienunternehmen: Trachten Huber

Das Familienunternehmen Trachten Huber in gibt es seit 1927. Mittlerweile wird das Geschäft in Oberhausen in dritter Generation geführt. Das Sortiment ist eine Mischung aus „Tradition“ und „Zeitgeist“, heißt es auf der Website. Erhältlich sind viele Trachtenmarken aus dem mittleren Preissegment. Neben dem Ladengeschäft gibt es auch eine eigene Schneiderei für Maßanfertigungen, besondere Größen sowie Änderungen.

Adresse: Ulmer Straße 11, 86154 Augsburg-Oberhausen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 Uhr bis 16 Uhr

Website: www.trachten-huber.de

Budget: durchschnittlich

3. Handgefertigt: Ninnerl Trachtenmanufaktur

Bei der Ninnerl Trachenmanufaktur gibt es in Bayern handgefertigte Dirndl aus ausgewählten Materialien. Das Gesicht hinter dem Ladengeschäft in der Augsburger Altstadt, das per Onlineshop auch deutschlandweit liefert, ist die gebürtige Friedbergerin Martina Miller. Die „Ninnerl-Dirndl“ kennzeichnen „handgearbeitete Details“ sowie „ein Hauch Raffinesse und Extravaganz“. Ein Schwerpunkt liegt auf Brautdirndl. Die Preise beginnen bei 490 Euro für klassische Modelle, bei Braut- und Seidendirndl bei bis zu 890 Euro. Zur persönlichen Beratung lassen sich online Termine vereinbaren.

Adresse: Vorderer Lech 27, 86150 Augsburg-Innenstadt

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 10 Uhr bis 18 Uhr

Website: www.ninnerl.de

Budget: leicht gehoben

4. In der Innenstadt: Wirkes Dirndl Trachten & Lederhosen

Neben Moser zählt auch Wirkes mit 20 Filialen in Bayern zu den größeren und klassischen Anlaufstellen für Dirndl. Zu kaufen gibt es neben den üblichen Konfektionsgrößen auch XXL-Dirndl. Auch hier liegen die Preise bei durchschnittlich 200 Euro bis 350 Euro für ein Dirndl, die Blusen bei 40 Euro bis 80 Euro.

Adresse: Oberer Graben 55, 86152 Augsburg-Innenstadt

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10 Uhr bis 19 Uhr; Samstag 9.30 Uhr bis 18 Uhr

Website : www.trachtenshop.de

Budget: durchschnittlich

5. Aus dem Allgäu: Almwelt

Direkt in der Maxstraße liegt Almwelt. Das Unternehmen, das ursprünglich aus Kempten stammt, gehört mittlerweile zu Wirkes – der Name Almwelt ist aber geblieben. Die Preise und das Sortiment entsprechen dem von Wirkes: viele bekannte und erschwingliche Dirndlmarken.

Adresse: Maximilianstraße 15, 86150 Augsburg-Innenstadt

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10 bis 19 Uhr

Website: www.trachtenshop.de

Budget: durchschnittlich

6. Dirndl aus zweiter Hand: Vinty‘s

Bei Vinty‘s gibt es allerlei Second-Hand- und Vintage-Mode, darunter auch eine Auswahl an Dirndl. Noch bis zum 5. Oktober gibt es besonders viel Trachtenmode im Sortiment. Neben Dirndl bietet Vinty‘s auch Dirndlblusen, Schuhe sowie Accessoires verschiedenster Marken zu verschiedensten Preisen an. Die Verkaufserlöse gehen an weltweite Entwicklungsprojekte.

Adresse: Oberer Graben 4, 86152 Augsburg-Innenstadt

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11 Uhr bis 17.30 Uhr, Samstag 11 Uhr bis 17 Uhr

Website: www.vintys.de/shops/vintys-augsburg

Budget: preiswert