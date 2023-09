Augsburg

Problem mit Drogenszene am Oberhauser Bahnhof: Die Stadt will handeln

Plus Die Menschen im Stadtteil fühlen sich zunehmend unwohl. Ordnungsreferent Frank Pintsch weiß um die Ängste und Sorgen. Er kündigt ein grundlegend neues Konzept an.

Von Michael Hörmann

Die Situation am Oberhauser Bahnhof wird offenbar zu einem zunehmenden Problem. Immer mehr Drogensüchtige, die sich am Platz aufhalten, leiden teils unter komplettem Kontrollverlust, wohl aufgrund synthetischer Drogen. Ältere Personen meiden den Bahnhofsvorplatz. Frank Pintsch ( CSU) kündigt an, dass die Stadt bald ein grundlegend neues Konzept präsentieren werde, um die Situation zu verbessern. So, wie sich die Situation derzeit abspiele, sei sie nicht hinnehmbar.

Gastronom Stefan Bob Meitinger wird den Biergarten am Oberhauser Bahnhof aufgeben. Foto: Michael Hochgemuth

Der angekündigte Rückzug von Gastronom Stefan "Bob" Meitinger vom Helmut-Haller-Platz hat jedenfalls für neuerliche Diskussionen über die Drogenszene in Oberhausen gesorgt. Hannelore Köppl, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft (Arge) der Oberhauser Vereine, bedauert den Schritt von Meitinger. Sie sorge sich, sagt sie, weil die Stadt die Probleme mit den Drogensüchtigen am Bahnhof nicht in den Griff bekomme. Der Abbau des Biergartens werde das Problem verschärfen: "Die Situation am Helmut-Haller-Platz ist seit dem Frühling 2023 unverändert. Etliche Anwohner fühlen sich sogar mehr bedroht als bisher."

