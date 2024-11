Einsatz wegen Bedrohungslage: Polizei sperrt Klinkerberg

Mit mehreren Streifenfahrzeugen ist die Polizei am Dienstagmittag gegen 12 Uhr zu einem Haus am Klinkerberg in der Augsburger Innenstadt ausgerückt. Wie eine Sprecherin mitteilt, soll sich dort in einem Haus ein Streit abgespielt haben. Von einer Waffe unter den Beteiligten war wohl auch die Rede. Das sei aber noch nicht verifiziert, so die Polizeisprecherin.

Eine der beteiligten Personen sei jedenfalls weggelaufen. Weil man eine Bedrohungslage zunächst wohl nicht ausschließen konnte, sperrte die Polizei aus Sicherheitsgründen vorübergehend den Klinkerberg für Fußgänger und Verkehr. Bald konnte aber wieder Entwarnung gegeben werden.

Nähere Informationen sind noch nicht bekannt. Wir halten Sie in diesem Artikel auf dem Laufenden. (ina)