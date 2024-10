Polizist erkennt Autofahrer wieder

Die Polizei hat am Dienstag in Lechhausen einen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt. Den Beamten einer Polizeistreife fiel gegen 14.30 Uhr in der Neuburger Straße der Autofahrer auf. Einem der Beamten war nämlich bekannt, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat. Daraufhin wurde er kontrolliert. Dabei stellten die Beamten außerdem fest, dass das Auto keine gültige Zulassung hatte und mit anderen Kennzeichen unterwegs war. Zudem war das Auto nicht versichert. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 49-Jährigen und stellten den Autoschlüssel sicher. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs gegen den Mann. (ina)

