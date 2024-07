Fahrt über Augsburg: Was es mit dem Schraubendreher-Heißluftballon auf sich hat

Am Wochenende fährt der Ballon über Augsburg und sorgte für überraschte Gesichter. Hinter der Idee steckt eine Firma aus Gersthofen.

Ein Schraubendreher, der an Hotelturm und Dom vorbeizieht? Am Wochenende dürfte sich so mancher Augsburger verwundert die Augen gerieben haben. Denn während auf den Sommernächten feuchtfröhlich gefeiert wurde, zierte das ungewöhnliche Luftgefährt den Himmel über der Stadt. Auf Facebook ging eine Vielzahl an Bildern herum. Mit Witz spekulierte ein Nutzer: "Der kommt, um den Hotelturm zu reparieren!" Ein anderer Nutzer zweifelte zuvor noch an seiner Zurechnungsfähigkeit und schrieb: "Gott sei Dank war ich nicht der einzige, der ihn gesehen hat." Dahinter steckt ein Werbegag einer Firma aus der Region.

Die Lutzgruppe ist ein Fachhandel für Industrie- und Handwerksbedarf mit Sitz unter anderem in Gersthofen. Für die eigene Sommermesse hatte Lutz die Firma Wera Werkzeuge um den firmeneigenen Heißluftballon gefragt, sagt Unternehmenssprecher Lukas Birkmair. "Der fährt sonst eigentlich bei Großveranstaltungen wie 'Rock am Ring' oder 'Wacken Open Air'", so Birkmair. Es sei eine Ausnahme gewesen, diesen einem Firmenpartner zur Verfügung zu stellen. Dieses Mal sei er Freitagabend und Samstagfrüh von Gersthofen aus gestartet und habe auch Augsburg überflogen.

Gersthofer Unternehmen spendet Erlös an gemeinnützige Organisation

Da der Heißluftballon konzipiert worden sei, um gesehen zu werden, sei der Korb relativ klein. Deshalb habe neben Pilot und Co-Pilot nur eine weitere Person Platz, sagt Birkmair. Per Losverkauf sei der weitere Mitfahrer ermittelt worden. "Der gesamte Erlös des Losverkaufs wird an die lokale gemeinnützige Organisation 'Augsburger Minuten' gespendet, die sich gegen Alterseinsamkeit stark macht", so Birkmair. Gewonnen habe eine Frau, die für den guten Zweck am Losverkauf teilgenommen und ihrer Höhenangst bei der Fahrt mit dem Heißluftballon getrotzt habe.

"Uns ist es eine riesige Freude, dass wir das möglich machen konnten und einigen großen und kleinen Werkzeugfans am Wochenende ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten", sagt Birkmair. Man sei von der Sichtbarkeit des Ballons überzeugt gewesen. "Dennoch haben uns die Aufmerksamkeit und Öffentlichkeitswirkung überrascht."

Lesen Sie dazu auch