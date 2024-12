Deutlich teurer: Stadt Augsburg erhöht Stellplatzmieten in Quartiersgaragen

Die Stadt hebt die Mieten für die 561 stadteigenen Tiefgaragenplätze zum März 2025 deutlich an. Auf Anfrage unserer Redaktion teilt das Liegenschaftsamt mit, dass Mieter für einen Stellplatz in der Innenstadt künftig durchschnittlich 95 Euro monatlich zahlen müssen. Die bisherige Durchschnittsmiete lag bei 65 Euro. Das bedeutet einen Anstieg um knapp 50 Prozent. In Oberhausen werden die Mieten nahezu verdoppelt. Künftig zahlen Mieter pro Stellplatz 60 Euro monatlich statt wie bisher 34,63 Euro. Wer der Mietzinsanpassung nicht zustimmt, verliert seinen Stellplatz. Das Liegenschaftsamt nennt mehrere Gründe für die satte Erhöhung.

„Die Stadt hat Ende der 80er Jahre mehrere Quartiersgaragen zur Linderung des Parkdrucks in den Sanierungsgebieten Oberhausen und Stadtmitte ausgewiesen“, heißt es vom Liegenschaftsamt. Der dortige Mietpreis sei mit einer Bindungsfrist festgeschrieben gewesen, die nun bei allen Tiefgaragen ausgelaufen sei. Die bald erfolgende Mieterhöhung orientiere sich an den in Augsburg und anderen bayerischen Städten aufgerufenen Mieten für einen Tiefgaragenplatz in der jeweiligen Lage.

Stadt begründet die Anhebung mit „massiv gestiegenen“ Kosten

„Da gleichzeitig auch die Wartungs-, Instandhaltungs-, aber auch Instandsetzungskosten massiv gestiegen sind und diese Kosten nicht umgelegt werden, ist bei der Stadt darauf zu reagieren“, so das Liegenschaftsamt. Die Mieterhöhung erfolge zeitgleich in allen vom Liegenschaftsamt verwalteten Tiefgaragen und unterscheide sich lediglich in der Miethöhe aufgrund der jeweiligen Lage. (klijo)