Straßensperrung nach Wohnungsbrand in Pfersee

Am Samstag ist es in einer Wohnung im Augsburger Stadtteil Pfersee zu einem Feuer gekommen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

In der Deutschenbaurstraße im Augsburger Stadtteil Pfersee ist es am Samstag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Einsatzkräfte den Brand im Laufe des Nachmittags löschen. Verletzte habe es bei dem Brand nicht gegeben, so die Polizei. Die Wohnung sei zum Zeitpunkt des Brandes leer gewesen.

Die Ursache des Brandes konnte bis dato noch nicht geklärt werden, teilte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit. Aufgrund des hohen Aufkommens von Einsatzkräften der Feuerwehr ist die Deutschenbaurstraße vorerst noch für die Durchfahrt gesperrt. (AZ)