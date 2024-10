Feuerwehr rückt zu Einsatz nahe der Dult aus

Die Augsburger Berufsfeuerwehr wurde am Mittwoch kurz vor 14 Uhr zu einem Mehrparteienhaus in die Rosengasse in der Jakobervorstadt gerufen. Laut Polizei war es in dem Haus zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Auslöser dafür waren offenbar angebrannte Speisen. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch der Rettungsdienst vorsorglich vor Ort. Doch wie die Polizei berichtet, gab es bald Entwarnung. Die Einsatzkräfte konnten schnell wieder abrücken. Da sich der Einsatz nahe der Dult abspielte, sorgte er für eine gewisse Aufmerksamkeit. (ina)