Feuerwerk am Plärrer: Es wird bunt am Abendhimmel

Der Plärrer in Augsburg ist Schwabens größtes Volksfest. Am vergangenen Freitag wurde er eröffnet, das Volksfest steuert auf die Halbzeit zu. Der Plärrer dauert bis einschließlich Sonntag, 8. September. Ein Höhepunkt sind immer die Feuerwerke.

Fester Termin für das Feuerwerk ist stets am Freitag. Das Schöne am Herbstplärrer: Es gibt gleich drei Freitage im Programm. Beginn des Feuerwerks ist, wenn es dunkel ist. Auf etwa 21.45 Uhr können sich Besucher einstellen. Das Feuerwerk ist ein Besuchermagnet. Die Schausteller hoffen auf einen guten Besuch am Wochenende. Die Hitze macht ihnen und Gästen durchaus zu schaffen.