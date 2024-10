Frau droht mit Messer: Polizei setzt Taser ein

Polizisten sind bei einem Einsatz in der Innenstadt von einer Frau mit einem Messer bedroht worden. Die Beamten griffen zu einem Taser.

Es war am Dienstagvormittag, kurz vor elf Uhr, als Beamte in der Georgenstraße sogenannte Amtshilfe leisten mussten. Es ging um das Betreten einer Wohnung, der genauere Hintergrund ist nicht bekannt. In der Wohnung hielt sich jedenfalls eine 41 Jahre alte Frau auf. Laut Polizei hatte sie sich darin verbarrikadiert und trotz mehrfacher Aufforderung nicht geöffnet. Die Polizei musste die Tür gewaltsam öffnen. Als die Beamten die Wohnung betraten, hielt die Frau ein Messer in der Hand und drohte damit.

Wie die Polizei weiter berichtet, legte sie trotz wiederholter Aufforderung die Waffe nicht weg. Die Einsatzkräfte überwältigten die 41-Jährige, dabei setzten sie ein Distanz-Elektroimpuls-Gerät ein. Die Frau befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, heißt es im Bericht. (ina)