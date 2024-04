Paukenschlag: Augsburger Filiale von Galeria Karstadt soll geschlossen werden

Tja, Handel ist Wandel, so einfach ist das. Konzepte die heute funktionieren tun Das mit Sicherheit morgen nicht mehr. Kaufhäuser waren mal erfolgreich, Weil sie es möglich machten, alles an einem Ort zu kaufen, was vorher über 1000 Händler verstreut war. Außerdem konnten sie doch ihre Einkaufsmacht günstige Produkte anbieten. Es ist nicht zu schwer zu erraten, wer diese Funktion heute viel besser und in viel größeren Maßstab darstellen kann. Die Ottos und Amazon, dieser Welt im Internet. Schon mit den Fachmärkten in den Achtzigern, als große Saturn pro Markt Media Markt etc. aufmachten, hatten die Kaufhäuser ihren ersten Tiefschlag, weil kein Mensch mehr unbedingt zur Elektroabteilung beim Karstadt gehen musste, sondern ein größeres und Pass genaues Angebot in dem Fachmärkten bekam. Dass dann beim Internethandel verschlafen wurde, die Einkaufsmacht auch für online Geschäfte zu nutzen, zeugt nur von der Ignoranz des Managements. Davon, dass sie nicht mal ansatzweise verstanden haben was sie aus ihrem Kunden Daten hätten alles herausholen können, rede ich gar nicht erst. Grundsätzlich gilt: die Innenstadt kann heute nicht mehr funktionieren, wenn sie sich nur als Shoppingmeile für austauschbare Güter versteht. Die bekommt jeder günstig im Internet. Das einzige, was da noch funktioniert, sind erklärungsbedürftig Produkte, oder außergewöhnliche Sachen, die man sonst nicht bekommt. Die Siebzigerjahre kommen im Einzelhandel einfach nicht wieder. Die Fragen muss halt jetzt sein, wie man Leben in die Stadt rein bekommt, ohne den Handel. Ein viel schlimmeres Thema sind hier zum Beispiel Sachen wie die Handwerkskammer, die ihren Sitz an den Zoo verlegt hat und viel Laufkundschaft auch für kleine Geschäfte und Gastronomie abgezogen hat aus der Innenstadt. Das zeigt mal auf, in welche Richtung es gehen könnte und muss

