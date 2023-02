Gastronomie in Augsburg

vor 32 Min.

Der Chef des türkischen Lokals Aspendos nimmt nach 28 Jahren Abschied

Plus Seit 1995 betrieb Nuh Kara das Lokal Aspendos in der Augsburger Bahnhofstraße. Jetzt zieht sich der Gastronom zurück. Einen Nachfolger gibt es bereits.

Von Daniela de Haen

Das Licht ist aus, die lange Verkaufstheke leer. Wo sonst um diese Zeit bis zu 40 Gäste gleichzeitig türkische Spezialitäten gegessen haben, ist an diesem Mittag nur ein Mann: Nuh Kara. Der Betreiber des Aspendos in der Augsburger Bahnhofstraße packt gerade ein paar letzte Dinge zusammen. "Tja, jetzt ist Schluss", sagt er und klingt dabei so, als könnte er das selbst noch nicht ganz glauben. Kara verabschiedet sich in diesen Tagen nach 28 Jahren von seinem Lokal.

