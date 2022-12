Augsburger Geschichte

vor 50 Min.

Energiekrise vor 100 Jahren: Als die Augsburger frieren mussten

Plus Nach dem Ersten Weltkrieg war der Brennstoff Kohle in Augsburg Mangelware. Bürger und Betriebe litten schwer, und doch war die Krise anders als heute beim Erdgas.

Von Eva Maria Knab Artikel anhören Shape

In der Ukraine müssen jetzt viele Menschen mitten im Winter frieren. Putins Truppen haben in weiten Teilen des Landes zivile Infrastruktur zerstört. Es ist eine schwierige, manchmal verzweifelte Lage für die Bevölkerung. Georg Feuerer, ein Experte des Stadtarchivs, sieht Parallelen zu einer Zeit, wie es sie auch schon einmal in Deutschland gegeben hat. In Folge des Ersten Weltkriegs mussten die Augsburger hungern und frieren. Die Energiekrise in der Stadt entwickelte sich damals dramatisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen