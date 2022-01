TSV Haunstetten startet mit einem Ziel in die Restsaison

Die Handballerinnen des TSV Haunstetten führen die 3. Liga Süd an. Nun ist die kurze Winterpause beendet. Was Trainer Max Högl von seiner Mannschaft erwartet.

Als die Handballerinnen des TSV Haunstetten in der Vorrunde von Erfolg zu Erfolg eilten, war das an mancher Stelle überraschend. Vor allem in Begegnungen, in denen sich bis in die Schlussphase hinein kein Sieger abzeichnete, bewiesen die Spielerinnen von Trainer Max Högl Wille und Leidenschaft, um letztlich die Halle als Sieger zu verlassen. „Wir haben uns keinen Tabellenplatz als Ziel gesetzt, sondern wollen von Spiel zu Spiel denken und die Leistungen der Vorrunde bestätigen“, beschreibt Högl.

In der vergangenen Saison verloren die Haunstetterinnen in der 3. Liga Süd oft in den entscheidenden Momenten die Nerven, jetzt sind sie es, die final zuschlagen. Spielerinnen wie Sarah Irmler oder Franziska Niebert haben an Erfahrung gewonnen und Aufgaben werden im breiten Kader auf viele Schultern verteilt.

TSV Haunstetten spielt in der 3. Liga beim TSV Wolfschlugen

Teamarbeit bestimmt auch den Alltag im Trainerteam. Högl und Herbert Vornehm haben eine Basis gefunden, auf der sie konstruktiv und erfolgreich miteinander arbeiten können. Vornehm, zugleich Abteilungsleiter, war im Herbst 2020 froh, nicht mehr an vorderster Stelle zu stehen, bringt sich aber als Co-Trainer weiterhin tatkräftig ein. Im Verlauf der Vorrunde ist aus dem TSV Haunstetten ein Spitzenteam geworden, als Tabellenführer und mit zwei Punkten Vorsprung verabschiedeten sie sich in die Weihnachtspause. Nun steht der Drittligist vor der Herausforderung, Woche für Woche die Tabellenführung zu verteidigen.

Zwei Wochen Ruhe verordnete Högl seiner Mannschaft, ehe die Vorbereitung auf die Rückserie begann. Bei einem Testturnier in Frankfurt traf der TSV auf Vertreter aus der Nordstaffel. Entscheidend ist aber der Auftakt beim Tabellenvierten TSV Wolfschlugen, dieser dient sogleich als Gradmesser (Samstag, 20 Uhr).

Leistungsträgerin Patricia Horner kehrt in den Kader zurück

Mit Patricia Horner kehrt eine Stammspielerin zurück. Ende September hatte sie sich den Mittelfuß gebrochen, jetzt steht sie wieder im Kader. Sie sei eine wichtige Führungspersönlichkeit, betont Högl. Mit Blick auf Horners Ehrgeiz fügt er hinzu: „Wir werden sie vielleicht sogar etwas bremsen müssen.“

Lesen Sie dazu auch