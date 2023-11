Herrenbach

So wird die neue Lidl-Filiale im Herrenbach

Die neue Lidl-Filiale in der Reichenberger Straße im Herrenbach wird am 14. Dezember eröffnet.

Plus Am 14. Dezember eröffnet Lidl seine neue Filiale im Herrenbach. Sie ist weit über die Region hinaus besonders.

In der Reichenberger Straße im Augsburger Stadtteil Herrenbach ist weiter eine große Baustelle. Dort entsteht eine neue Lidl-Filiale. Das alte Gebäude des Discounters ist bereits im September abgerissen worden. An dieser Stelle entstehen nun Parkplätze für die neue Einkaufsfläche. 89 Autos können abgestellt werden, dazu gibt es Lademöglichkeiten für bis zu drei Elektrofahrzeuge. Schon am 14. Dezember soll der Discounter eröffnet werden - und zwar mit einem bislang weit über die Region hinaus einzigartigen Konzept.

Das neue Gebäude ähnelt baulich Filialen in Lechhausen, Haunstetten oder Pfersee: Eine Fassade mit großen Schaufenstern, die sich im Herrenbach künftig bei starker Sonneneinstrahlung selbst verdunkeln, verschaffen dem Bau eine moderne Anmutung. Elektrochromes Glas schützt den Innenraum vor Überhitzung und sorgt an der Kasse für einen Blendschutz. Im Inneren des Gebäudes sorgen hohe Decken für mehr Raumgefühl. Um dem Umweltschutz Rechnung zu tragen, soll eine PV-Anlagen auf dem Dach etwa 59 Prozent des Strombedarfs decken. Auch Wärmepumpen sind installiert. Doch das allein macht die Filiale im Herrenbach nicht besonders, heißt es nach Firmenangaben. Vielmehr sind es die Aufteilung sowie ein technisches Element.

