Historisches Bürgerfest 2023 in Augsburg: Alle Infos

Nach fünf Jahren Pause findet 2023 wieder ein Historisches Bürgerfest in Augsburg statt. Wann steigt das Fest? Was steht auf dem Programm? Hier gibt es den Überblick.

Eine Zeitreise mitten in Augsburg? Das macht dieses Jahr das Historische Bürgerfest wieder möglich. Fünf Jahre lang war Pause, doch 2023 findet das Mittelalter-Fest wieder statt. Datum, Uhrzeit, Veranstaltungsort, Programm: Hier gibt es alle Infos zum Historischen Bürgerfest 2023 in Augsburg auf einen Blick.

Historisches Bürgerfest 2023 in Augsburg: Datum, Uhrzeit und Ort

Das Historische Bürgerfest steigt Anfang August und erstreckt sich über fünf Tage. Der letzte Tag findet am Hohen Friedensfest in Augsburg statt. Hier die Termine im Überblick:

Freitag, 4. August

Samstag, 5. August

Sonntag, 6. August

Montag, 7. August

Dienstag, 8. August

Veranstaltet wird das Fest von der Interessengemeinschaft Historisches Augsburg. Neu ist 2023, dass das Bürgerfest nicht am Roten Tor stattfindet, sondern unterhalb des Biergartens Luginsland entlang der Stadtmauer an der Thommstraße.

Der Beginn des Fests am Freitag, 4. August, ist um 17 Uhr. Auch am Montag, 7. August, geht es um 17 Uhr los. An allen anderen Tag starten Einlass und Festbetrieb bereits um 14 Uhr. Schluss ist um 24 Uhr beziehungsweise um 23 Uhr (Sonntag und Dienstag).

Programm des Historischen Fests in Augsburg: Feuershows und Schwertkampf

So einiges ist auf dem historischen Fest geboten. Es gibt ein Lagerfeuer zum Stockbrot grillen, Bogenschießen, ein Renaissance-Theater, Feuershows und verschiedene Bands. Kindern können sich auf einem handbetriebenen Karussell durch die Lüfte schwingen lassen, sich auf einer Kegel- und einer Pferdchenbahn austoben oder Märchen-Erzählungen lauschen.

Das vollständige Programm des Bürgerfests finden Sie auf der Homepage der Interessensgemeinschaft Historisches Augsburg.

Eintrittpreis auf dem Historischen Bürgerfest 2023 in Augsburg

Der Tageseintritt auf dem Historischen Bürgerfest für Erwachsene beträgt acht Euro. Für Kinder, Studierende, Schülerinnen und Schüler sowie Menschen mit Behinderung sind es ermäßigt vier Euro.

Einer Dauerkarte für alle fünf Tage kostet 32 Euro oder 16 Euro mit Ermäßigung. Eine Familienkarte kostet 20 Euro. Ab dem zweiten Kind sind alle weiteren Kinder kostenlos. Am Tag des Friedensfests, dem 8. August, dürfen Kinder bis 14 Jahre das Bürgerfest bis 18 Uhr gratis besuchen.