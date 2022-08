Augsburg

06:30 Uhr

Die Pläne für ein Bürgerfest im Jahr 2023 in Augsburg werden konkret

Plus Die Bürgerfest-Organisatoren möchten den Tag des Friedensfests in das Programm einbinden. Wie es um die Finanzierung steht und welche Rolle die Stadt Augsburg spielt.

Von Michael Hörmann

In Augsburg soll es im Jahr 2023 wieder ein historisches Fest geben. Die Planungen der Organisatoren werden konkreter, nachdem zuletzt die Idee vorgestellt wurde. Auch vonseiten der Stadt Augsburg kommt Unterstützung. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle sagt aber, dass kein finanzieller Zuschuss fließen solle. Vielmehr möchte die Stadt den Veranstalter bei der Infrastruktur unterstützen. Auch ein Name für das historische Fest ist bereits gefunden: Bürgerfest am Luginsland. Die Interessensgemeinschaft (IG) Historisches Augsburg plant das Ereignis für Anfang August 2023, das Friedensfest am 8. August soll der Abschlusstag sein.

