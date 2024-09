49-Jähriger randaliert in Lokal und landet im Polizeiarrest

Weil er in einem Lokal in der Innenstadt randaliert hatte, erteilte die Polizei einem 49-Jährigen am Freitagabend einen Platzverweis. Doch damit war er nicht einverstanden.

Der Mann, so die Polizei, habe den Platzverweis nicht akzeptieren wollen und sei aggressiv geworden. Er wurde daraufhin gefesselt, wobei er nach den Beamten trat und diese beleidigte. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, kam er über Nacht in Polizeiarrest. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Beleidigung gegen den 49-Jährigen. (nist)