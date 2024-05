Feuermelder eingeschlagen: Warenhaus wird geräumt

Weil in der Tiefgarage der Feueralarm ausgelöst wurde, musste ein Warenhaus in der Reichenberger Straße geräumt werden. Die Polizei ermittelt wegen Missbrauchs von Notrufen.

Am vergangenen Freitag löste ein bislang unbekannter Täter einen Feueralarm in einem Warenhaus in der Reichenberger Straße aus. Gegen 15.20 Uhr wurde laut Polizei in der Tiefgarage die Scheibe eines Feuermelders eingeschlagen. Das Warenhaus musste daraufhin geräumt werden. Durch den Fehlalarm entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Missbrauchs von Notrufen und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (gau)