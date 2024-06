Gast attackiert Mitarbeiter in einem Schnellrestaurant

Ein 33-Jähriger hat am Dienstag Die Gäste eines Schnellrestaurants am Augsburger Königsplatz belästigt. Als ein Mitarbeiter ihn ansprach, ging er auf ihn los.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Gast und einem Mitarbeiter ist es am Dienstag in einem Schnellrestaurant am Königsplatz gekommen. Ein 33-Jähriger hatte laut Polizeibericht gegen 15 Uhr Gäste des Schnellrestaurants belästigt und wurde daraufhin von einem Mitarbeiter angesprochen. Der 33-jährige Mann reagierte darauf körperlich aggressiv und verletzte den Mitarbeiter leicht. Der Mann flüchtete im Anschluss und wurde durch die Polizei im Rahmen einer Fahndung festgenommen. Bei der Festnahme beleidigte der 33-Jährige einen Polizeibeamten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung. (gau)