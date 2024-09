Streit zwischen Jugendlichen an Haltestelle eskaliert

Am Freitagfrüh sind in der Eserwallstraße in der Augsburger Innenstadt ein 15-Jähriger und ein bislang unbekannter Jugendlicher in Streit geraten. Am Ende schlug der Unbekannte den 15-Jährigen.

Wie die Polizei berichtet, standen die beiden Jugendlichen gegen 7:30 Uhr an einer Straßenbahnhaltestelle. Hierbei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren weiterem Verlauf der Unbekannte den 15-Jährigen schlug. Dieser wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt die Polizei unter 0821/323-2110 entgegen. (nist)