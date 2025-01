Ungeräumte Straßen in der Innenstadt bis in den Vormittag hinein

Wer am Sonntagmorgen durch die Augsburger Innenstadt wollte, musste sich durch teilweise knöcheltiefen Schneematsch kämpfen. Die ungeräumten Straßen waren stellenweise spiegelglatt. Trotzdem ist es bislang noch zu keinen größeren Zwischenfällen gekommen, meldet die Polizei.

„Bislang gab es im Stadtgebiet noch keine Unfälle aufgrund der ungeräumten Straßen“, heißt es auf Anfrage aus der Polizei-Einsatzzentrale. Man sehe das Schneechaos auf den Kameras – warum die Stadt noch nicht geräumt hat, könne man nicht kommentieren. „Das liegt im Verantwortungsbereich der Stadt“, so die Polizei. Die Situation sei ruhig, wohl auch, weil Augsburg am Sonntagmorgen noch schlafe und wenig Verkehr auf den Straßen herrsche. „Die Autobahn und die B17 sind jedenfalls frei“, so die Polizei.

Icon Vergrößern Fußgänger müssen sich ebenfalls durch Schneematsch kämpfen. Foto: Fridtjof Atterdal Icon Schließen Schließen Fußgänger müssen sich ebenfalls durch Schneematsch kämpfen. Foto: Fridtjof Atterdal

Auch die Stadtwerke vermelden keine größeren Probleme. „Die Stadt hat zumindest sehr spät angefangen zu räumen, weshalb es bei den Nachtlinien zu Schwierigkeiten kam“, sagt Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg. Derzeit fahren aber alle Bus- und Tramlinien wieder, wobei es zu kleineren Verzögerungen aufgrund der Straßensituation kommen könne.

Probleme bereitet den Stadtwerken der viele Schnee in den Weichen, den die Weichenheizungen nicht schnell genug wegschaffen könnten, berichtet Fergg weiter. „Aber wir gehen davon aus, dass der Schnee schmilzt und sich das Problem damit von selbst löst“, so der Sprecher.