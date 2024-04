Augsburg

09:18 Uhr

Auch bekannte Namen dabei: Im Raum Augsburg häufen sich die Insolvenzen

Die Zahl der Insolvenzen im Raum Augsburg ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. In Branchen wie der Gastronomie oder dem Baugewerbe zeichnen sich Schwierigkeiten ab.

Rübsamen, Tubesolar, Pauli kocht oder Boxbote: Die Namen der Augsburger Unternehmen, die zuletzt Insolvenz angemeldet haben, wird länger. In den Melderegistern tauchen zudem weitere bekannte Namen auf – auch aus der boomenden IT-Branche. Rollt auf die Stadt eine Insolvenzwelle zu? Das Amtsgericht verzeichnete zuletzt steigende Fallzahlen, auch bei der Stadtsparkasse registriert man den Trend. Ein Insolvenzexperte ordnet ein, welche Entwicklung er für Augsburg und die Region erwartet.

Am Amtsgericht, für die Bereiche Augsburg, Aichach-Friedberg und Landsberg am Lech zuständig, ist die Zahl der beantragten Unternehmens- und Privatinsolvenzen aktuell steigend. Dabei waren diese zuletzt viele Jahre tendenziell zurückgegangen. Ihren vorläufigen Tiefpunkt erreichte die Entwicklung 2020, dem ersten Coronajahr, als 274 private sowie 354 Firmenpleiten angemeldet wurden. Doch dann folgte eine Trendumkehr, Insolvenzen häuften sich spürbar. Im vergangenen Jahr wurden 1071 Insolvenzen beantragt, mit 617 lag dabei die Zahl der betroffenen Unternehmen so hoch wie seit 2016 nicht mehr. Der Trend der ersten Monate 2024 deutet auf eine Fortsetzung der Entwicklung hin.

