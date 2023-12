360-Grad-Rundgang: Hier können Sie den alten Knast im Domviertel erkunden

Plus Ein verlassener Knast – mitten in der Stadt. Sie hätten Lust, mal reinzuschauen? Dann klicken Sie sich hier durch unseren virtuellen Rundgang.

Früher kam hier keiner raus – heute kommt kaum jemand rein: Das ehemalige Gefängnis im Augsburger Domviertel steht seit mehr als sieben Jahren leer. Noch immer ist unklar, was mit dem Areal passieren wird. Möglicherweise werden dort eines Tages Wohnungen errichtet. Bis dahin bleiben Tore und Türen für die Öffentlichkeit geschlossen. In unserer interaktiven 360-Grad-Tour haben Sie dennoch die Möglichkeit, einen Blick hinter die Mauern zu werfen.

Navigieren Sie selbst durch das Gebäude, indem Sie über das Bild wischen und auf den Pfeil am unteren Bildrand klicken. Um einen Schritt zurückzugehen, drücken Sie auf den Pfeil links unten. Wenn Sie den Text im Bild vorgelesen bekommen möchten, klicken Sie rechts unten auf das Audio-Symbol.