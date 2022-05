Interview

vor 16 Min.

50 Jahre Kongress am Park – "Sagen Sie noch manchmal Kongresshalle?"

Götz Beck ist Chef vom Kongress am Park. Die frühere Kongresshalle feiert ihr 50-jähriges Bestehen.

Plus Götz Beck ist Chef vom Kongress am Park in Augsburg, der sein 50-jährige Bestehen feiert. Er spricht über den Charme des Gebäudes und unvergessene Aktionen.

Von Michael Hörmann

Herr Beck, sagen Sie noch manchmal Kongresshalle?



Götz Beck : Ja. Aber nur, wenn ich mit alteingesessenen Augsburgern zusammen bin. Ansonsten ist das gar nicht mehr notwendig. Die Namensänderung fand im Rahmen unserer Markenpositionierung statt - also ab dem Jahr 2012.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen