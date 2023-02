Interview

vor 19 Min.

Brechtfestival-Leiter Julian Warner: "Ich hatte regelrecht Angst vor Brecht"

Der künstlerische Leiter des Brechtfestivals, Julian Warner, in der Projektschmiede in Lechhausen.

Plus Unter das Motto "Brecht's People" hat der künstlerische Leiter das diesjährige Festival gestellt. Er will vor allem die Methode von BB in den Blick nehmen.

Von Richard Mayr

Herr Warner, für Ihr erstes Brechtfestival als künstlerischer Leiter haben Sie das Motto "Brecht's People" ausgegeben, warum?



Julian Warner: Was mich interessiert, ist, wie sich Menschen, ob nun Künstler oder Nicht-künstler, sich Bertolt Brecht aneignen. Ganz konkret, wie die Regisseurin Antigone Akgün mit ihrer Inszenierung von Brechts Stückfragment "Der Brotladen" – bei uns in einem Leerstand der Sparkasse in Lechhausen zu sehen, aber auch methodisch. In der Projektschmiede in Lechhausen haben God's Entertainment ihren Webstuhl aufgebaut und weben mit vielen Augsburger Weberinnen und Webern den Brecht-Teppich. Für mich ist das eine Weiterentwicklung von Brechts Lehrstückidee. Dann kommen unter Brechts People auch einfach die Leute vor, die sich nicht selbst als Künstler betrachten, aber trotzdem ihr Leben lang mit Brecht auseinandergesetzt haben wie ein Kurt Idrizovic oder, vielleicht etwas abwegiger, der oberbayerische Trachtenverein im Saalbau Krone in Lechhausen. Dort fragen wir danach, wo in deren kultureller Praxis etwas von Brecht zu finden ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen