Pfarrer Stahl: "Der Hang zur Gewalt ist ein Teil der menschlichen Natur"

Plus Der evangelische Pfarrer Andreas Stahl aus Augsburg hat ein Buch über Glaube und Gewalt geschrieben. Er erklärt, warum es so wichtig ist, sich mit dem Thema zu befassen.

"Wer vom Glauben redet, kann von Gewalt nicht schweigen." Dies schreibt Bischöfin Kirsten Fehrs im Geleitwort zu Ihrem Buch "Wo warst du, Gott?". Außerdem rät sie den Leserinnen und Lesern, innerlich gewappnet zu sein für dieses Buch. Was muten Sie der Leserschaft damit zu?



Andreas Stahl: Die Auseinandersetzung mit einem wichtigen Thema, das an vielen Grundfragen rührt, das betrifft. Dieses Thema ist Teil unseres menschlichen Mit- und Gegeneinanders. Das kann man verdrängen. Ich finde es aber hilfreicher, sich reflektiert damit auseinanderzusetzen.