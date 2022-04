Interview

18:00 Uhr

Was machen Corona und der Krieg mit uns? Augsburger Seelsorger im Gespräch

Norbert Kugler ist Diakon, Seelsorger und Trauerbegleiter. Er nimmt wahr, was Corona und der Ukraine-Krieg und seine Folgen mit den Menschen machen.

Plus Erst die Pandemie, nun der Krieg in der Ukraine: Der Seelsorger Nobert Kugler erzählt im Interview, warum man gerade jetzt auch auf sich achten sollte.

Von Ina Marks

Seit zwei Jahren herrscht Pandemie, nun tobt der Krieg in der Ukraine. Herr Kugler, was macht das mit uns Menschen?



Norbert Kugler: Es ist unfassbar und grausam, was da geschieht. Als Seelsorger und Trauerbegleiter nehme ich Ohnmacht, Hilflosigkeit, tiefe Erschütterung und ein Ausgeliefertsein wahr. Klar, man kann beten, spenden, Flüchtlingsfamilien unterstützen, Solidarität zeigen. Wir hoffen auf einen baldigen Waffenstillstand, Kriegsende, damit wieder Frieden entsteht. Und erwarten, dass die politisch Verantwortlichen alles Mögliche dazu unternehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen