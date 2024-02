Augsburg

Spaziergänger sind entsetzt über Kahlschlag am Lech in Lechhausen

Am Uferweg zwischen Ulrichsbrücke und MAN-Brücke in Lechhausen erfolgte ein Kahlschlag.

Plus Am Uferweg zwischen Ulrichsbrücke und MAN-Brücke sind wohl 100 Bäume gefällt worden. Die Stadt Augsburg weiß von nichts. Der Ärger bei Anwohnern ist groß.

Von Michael Hörmann

Die gefällten Bäume oder zumindest das, was davon übrig geblieben ist, liegen aufgereiht an der Ulrichsbrücke beim Lech in Lechhausen. Einige Meter nach der Unterführung in Richtung MAN-Brücke zeigt sich das ganze Ausmaß der Fällungen. Am Uferweg, der von vielen Spaziergängern und Radfahrern genutzt wird, ist die obere Baumreihe am Weg komplett entfernt. Es ist ein Kahlschlag. Eine Frau aus Lechhausen, die an dieser Stelle regelmäßig unterwegs ist, zeigt sich entsetzt: "Mir blutet das Herz." Anwohner gehen von mehr als 100 entfernten Bäumen und Büschen aus. Die Stadt Augsburg aber weiß von nichts. und gibt die Verantwortung an das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth weiter.

Am Lech in Lechhausen erfolgte ein Kahlschlag. Foto: Michael Hörmann

Die Aufregung bei Anwohnern und Spaziergängen ist seit Ende vergangener Woche groß. Offenbar haben einige, die sich über die Fällungen aufgeregt haben, bereits versucht, Kontakt mit Behörden aufzunehmen. Nach Auskunft des zuständigen Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth gehe die Ursache auf einen Baumsturz zurück, schreibt ein Leser an unsere Redaktion. Man habe demnach eine Gefährdungslage vor Ort gesehen. "Meiner Ansicht nach sind die abgesägten beziehungsweise gefällten Bäume in keiner Weise morsch gewesen", wettert der Bürger, der in der Lützowstraße wohnt. Er spricht von Willkür.

