Kreatives Parkschild bringt Ärger für Kita im Sheridanpark

Plus Vor dem "Kinderparadies im Park" gibt es zu wenig Parkmöglichkeiten. Kita-Leiterin Ingrid Wurm kam auf eine Idee, die allerdings die Polizei auf den Plan rief.

Von Fridtjof Atterdal

Die Idee war kreativ, fand aber nicht den Beifall der Behörden. Um die Parkplatznot vor ihrer Kindertagesstätte "Kinderparadies im Park" zu lindern, malte Kita-Leiterin Ingrid Wurm ein Schild, das die Eltern bat, schräg in die letzte verbleibende Parkbucht zu parken. So sollten statt nur eines Autos drei vor der Einrichtung halten und Kinder ausladen können. Nachbarn riefen daraufhin die Polizei, das Schild musste wieder weg.

Bei Regen ist es wegen mangelnder Parkmöglichkeiten für Eltern beschwerlich, ihre Kinder zur Kita zu bringen. Foto: Annette Zoepf

Zum Lachen ist Ingrid Wurm schon lange nicht mehr zumute, wenn es um die Parkmöglichkeiten vor der Kita an der Ernst-Lossa-Straße im Sheridan-Areal geht. Sie sieht sich von der Wohnbaugruppe, die ihr das Kita-Grundstück verkauft hat, und der Stadt im Stich gelassen. "Wir haben bereits zu Beginn der Baumaßnahmen, im Zuge des Problems der Vollsperrung, mehrmals darauf hingewiesen, dass die geplanten Parkmöglichkeiten in der Ernst-Lossa-Straße hinsichtlich der Neubauten nicht ausreichen werden. Wir haben unseren Hilferuf an sämtliche Verantwortlichen der Stadt Augsburg gerichtet, jedoch von keiner Seite Unterstützung erhalten", sagt sie. Wie berichtet, wurde die Ernst-Lossa-Straße im vergangenen Jahr neu gestaltet. Dabei mussten auch Parkbuchten weichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

