Klein und gemütlich: Das ist der Weihnachtsmarkt in der Alten Silberschmiede

Der Trubel auf dem Augsburger Rathausplatz ist speziell am Wochenende und in den Abendstunden groß. Viele Menschen drängen sich dann zwischen den Glühweinständen. Die Nachrichten von einem möglicherweise geplanten Terroranschlag auf dem Markt haben daran nichts geändert. Wer es etwas beschaulicher haben will, wird in der Innenstadt aber ebenfalls fündig. Es gibt mehrere, mitunter etwas versteckte, kleinere Märkte. Warum sie diese kleineren Märkte schätzen, erzählen Besucher des Weihnachtsmarktes in der Alten Silberschmiede.

„Sehr gemütlich und übersichtlich“

In der Silberschmiede herrscht an diesem Abend bei Weitem nicht so viel Trubel wie auf dem Rathausplatz. Dennoch ist der eher kleine und verwinkelte Markt in der Augsburger Altstadt gut besucht. Viele stehen an Tischen und trinken Glühwein oder stärken sich am Essensstand. „Ich finde es hier sehr gemütlich und übersichtlich“, sagt Cäcilia Vesely. Sie bevorzugt den kleineren Markt. Den großen Christkindlesmarkt findet die 71-Jährige nicht so schön. Lediglich mit Freunden treffe sie sich manchmal dort.

Cäcilia Vesely genießt ihren Glühwein. Sie bevorzugt den kleineren Weihnachtsmarkt. Foto: Johannes Hoose

Conny Wolfsegger und Stephanie Neher haben es sich einer der Nischen mit einem Glühwein gemütlich gemacht. Sie sind aus Ulm angereist. Dass es zwischenzeitliche Terrorangst gab, ist für sie kein Grund, auf den beschaulicheren Markt auszuweichen - sie haben von der Aufregung gar nichts mitbekommen. Besuchen würden sie den Markt auf dem Rathausplatz trotzdem, allerdings finden sie den kleinen Markt in der Silberschmiede sehr schön. „Hier kann man einfach gemütlich einen Glühwein trinken“, sagt Wolfsegger. Außerdem gebe es hier auch viele schöne Stände, die es sonst nicht überall gebe. Niklas und Timo schätzen das Ambiente in der Alten Silberschmiede. „ Es ist hier sehr schön als Einstimmung“, sagt Timo. „Meistens fangen wir hier an und gehen danach noch hoch zum Rathausplatz.“

Conny Wolfsegger und Stephanie Neher finden die kleinen Nischen auf dem Markt in der Alten Silberschmiede sehr schön. Sie sind aus Ulm angereist. Foto: Johannes Hoose

Maren und Benno finden den kleinen Weihnachtsmarkt ebenfalls gemütlicher. „Es ist nicht so überlaufen und es herrscht hier auch einfach eine schönere Atmosphäre“, sagt Maren. Der Terrorverdacht habe sie nicht in ihrer Entscheidung beeinflusst, auf den kleineren Markt zu gehen. Nachdem die Aufregung sich schnell wieder gelegt hatte, würden die Beiden auch weiterhin auf den Rathausplatz gehen. Die verstärkte Polizeipräsenz können sie zwar verstehen, allerdings bezweifeln sie, ob man sich dadurch wirklich sicherer fühle.

Maren und Benno schätzen die Atmosphäre auf dem kleineren Weinachtsmarkt. Sie würden aber trotzdem noch auf den Rathausplatz gehen. Foto: Johannes Hoose

Einnahmen des Marktes gehen an das Rote Kreuz

Organisiert wird der Weihnachtsmarkt im Hinterhof der Alten Silberschmiede vom Kreisverband Augsburg-Land des Bayerischen Roten Kreuzes. Sämtliche Einnahmen gehen in diesem Jahr an den Fachdienst Technik und Sicherheit des Roten Kreuzes. Bis zum 23. Dezember ist der Markt täglich von 16 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21.30 Uhr, geöffnet.