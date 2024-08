Klimaaktivisten blockieren Gögginger Straße

Für 15 Minuten haben Klimaaktivisten der Letzen Generation die Gögginger Straße auf Höhe des Polizeipräsidiums blockiert. Sie protestierten damit gegen das ihrer Meinung nach unverhältnismäßige Vorgehen der Augsburger Polizei gegen friedliche Klimaaktivisten. Die Behinderungen hielten sich in Grenzen, weil bei der angemeldeten Aktion nur ein Fahrstreifen blockiert wurde und die Polizei den Verkehr umleitete.

Insgesamt zehn Aktivistinnen und Aktivisten von Letzte Generation und anderen Bündnissen standen mit Bannern auf der Gögginger Straße stadteinwärts vor dem Polizeipräsidium, flankiert von einem Aufgebot an Ordnungshütern. Es blieb bei der Aktion aber völlig ruhig. Die Aktivisten berichteten von der sogenannten „ungehorsamen Versammlung“ der Letzten Generation am Samstag und dem darauffolgenden „Swarming“, also dem ungenehmigten Blockieren einer Kreuzung. Dabei waren mehrere Protestierende festgenommen worden. Mehrere Aktionen der Polizei in diesem Zusammenhang seien nicht korrekt gewesen, so die Protestierenden.

Die Stadt und die Polizei hatten der Versammlung 15 Minuten zugestanden, eigentlich waren 30 Minuten geplant, so Luca Hengst von der Letzten Generation. Nach exakt 15 Minuten räumten sie die Kreuzung auch wieder und der Verkehr konnte normal weiterlaufen.