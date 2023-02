Energiesparen im Alten Stadtbad hat einen zu hohen Preis

Plus Um Energie zu sparen, hat die Stadt Augsburg in Kauf genommen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Existenzgrundlage verlieren. Das war keine gute Entscheidung.

Dass die Stadt in der Energiekrise sparen muss, leuchtet ein. Dass sie dabei Bereiche sucht, in denen möglichst wenig Bürger betroffen sind, klingt auch erst mal nachvollziehbar. Doch die Entscheidung, die Sauna im Alten Stadtbad zu schließen, war ganz offensichtlich nicht durchdacht. Büßen müssen das nun die Mitarbeiter von Café und Wellnessbereich.