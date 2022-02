Attacke nach Corona-Demo: Der Vorfall macht betroffen

Plus Der Angriff wirft die Frage auf: In welches Weltbild hat man sich verstrickt, wenn man mit einem Stein auf einen Menschen wirft – nur weil er eine Rot-Kreuz-Jacke trägt?

Jeder hat das Recht, seine Meinung kund zu tun. Es ist deshalb richtig, dass die Corona-Demonstrationen stattfinden dürfen. Die Protestzüge mögen manchen Anwohner und manche Autofahrerin nerven, die Parolen mögen teils wissenschaftsfeindlich und wirr sein - das alles muss man aushalten. Was aber nicht zu akzeptieren ist, ist Gewalt. Der Vorfall nach der Corona-Demonstration vom Samstag macht betroffen. Eine junge Frau, ehrenamtlich als Sanitäterin engagiert, wurde offensichtlich nur deshalb zur Zielscheibe von Hass und Wut, weil sie eine Jacke mit Rot-Kreuz-Emblem trug. In welches Weltbild hat man sich verstrickt, wenn man deshalb mit einem Stein auf einen Menschen wirft?