Augsburgs Energiespar-Programm ist ein psychologisches Signal

Plus Abgeschaltete Brunnen und dunkle Gebäude sind verschmerzbar. Auf Verbraucher und Unternehmen in Augsburg kommen ganz andere Probleme zu.

Das städtische Energiesparprogramm, das ab sofort umgesetzt wird, soll wohl vor allem ein Ausrufezeichen setzen: Dass mit dem Abschalten von Brunnenpumpen und Scheinwerfern allzu viel einzusparen ist, braucht niemand zu glauben. Was sich hingegen erheblich auswirken dürfte, sind die für den Winter vorgesehenen Einsparungen mit niedrigeren Temperaturen in städtischen Gebäuden.